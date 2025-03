Vasco também vende mando de clássico com o Botafogo para Brasília

Além da partida contra o Palmeiras, pela sétima rodada, a diretoria do Vasco também vendeu o mando de campo de outro compromisso pelo Brasileirão: contra o Botafogo, pela 13ª rodada. Ambos os jogos serão, então, em Brasília (DF), no Mané Garrincha.

Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (24), os valores agradaram à direção vascaína. Dessa forma, o clube arrecadará R$ 2 milhões por partida – cifras superiores às vendas realizadas pela 777 Partners, antiga gestora da SAF do Vasco.

Contra o Palmeiras, por exemplo, há possível bonificação de R$ 500 mil caso o público total do duelo passe dos 50 mil. Esta partida em questão ocorre no fim de semana dos dias 3 e 4 de maio, ainda sem data exata. Já contra o Botafogo, o compromisso é somente após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Assim, os times entram em campo no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho.

Motivos da venda do Vasco

Além da razão financeira pelos altos valores, o Vasco também vendeu o mando dos jogos para se aproximar do torcedor “off-Rio” – os que moram longe do Rio de Janeiro. Em 2025, já foram três partidas realizadas longe de casa, com o clube realizando eventos e ativações da marca. As atrações ocorreram em Manaus (AM), Vitória (ES) e Brasília (DF).

Manaus, aliás, testemunhou a estreia do time principal do Vasco no ano, incluindo nomes como Fábio Carille e Tchê Tchê. Na ocasião, o time vendeu o Madureira por 2 a 0, pela quarta rodada do Carioca. A partida do Espírito Santo foi contra o Volta Redonda (2 a 2), pela sétima rodada. No compromisso seguinte, a equipe viajou à Brasília pela primeira vez no ano para enfrentar o Fluminense – derrota por 2 a 1.

