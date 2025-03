Jogador que disputou Estadual em SP morre em acidente de moto

O atacante Raimundo Vagner da Silva, o Wagninho, de 24 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), após um acidente de moto na cidade de Conceição do Lago-Açu, no estado do Maranhão. Ele disputou a última Série A3 do Campeonato Paulista pelo XV de Jaú.

Assim, de acordo com o clube, o jogador pilotava uma motocicleta quando se chocou com um animal na pista em uma estrada da Baixada Maranhense. Havia uma segunda pessoa, na garupa da moto, que está internado em estado grave.

Por meio de uma nota, o XV de Jaú lamentou a morte de Wagninho.

“Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento do atleta Raimundo Vagner da Silva, o Wagninho. Wagninho vestiu a camisa do XV de Jaú nesta temporada e deixou sua marca neste grupo tão especial, que acaba de perder outro integrante de forma irreparável. Neste momento de dor, nos solidarizamos profundamente com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que sua alegria e sua memória sigam vivas entre nós. Descanse em paz e obrigado por tudo, Wagninho”, escreveu o clube.

Revelado pelo Floresta-CE, o atacante também tem passagens pelo Rio Branco, de Americana, também no interior de São Paulo. Ademais, ele também atuou pelo Primavera de Indaiatuba e CA Patrocinense-MG. Segundo jogador do XV de Jaú morto Apesar de Wagninho não ser mais atleta do XV de Jaú, este foi o último clube em que ele defendeu. E a equipe paulista passou por outra perda de atleta em 2025.

O meia Gabriel Popó, de 26 anos, morreu na manhã do dia 16 de fevereiro, após sofrer mal súbito no alojamento do time, que estava na concentração para jogar contra o União Suzano pela Série A3 do Campeonato Paulista. Ele não estava na relação de atletas para o jogo.

No entanto, ao acordar para tomar café da manhã, o colega de quarto encontrou o jogador, que foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu. Dessa forma, a partida foi adiada e o clube chegou a lançar uma campanha para arrecadar dinheiro para construir uma casa para a filha de quatro anos do jogador.

