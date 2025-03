Palmeiras mantém preparação para decisão, e Mayke resume: ‘Segundo tempo da final’

O Palmeiras mantém sua preparação para a final do Campeonato Paulista frente ao Corinthians. O grupo alviverde treinou na manhã desta segunda-feira (24) ainda sem contar com Gustavo Gómez, Paulinho e Maurício. O trio fez atividades de movimentação reduzida na Academia de Futebol. Enquanto o zagueiro e o atacante continuam no cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, o meia faz transição física.

Com a necessidade de inverter a desvantagem do primeiro jogo, quando o Verdão perdeu por 1 a 0 para o rival, o lateral-direito Mayke comentou a respeito do misto de emoções que vive desde a derrota em pleno Allianz Parque até a “sede” pelo duelo de volta da final.

“Logo depois do jogo em casa, eu já queria que tivesse o jogo de volta logo. Depois que passa um tempo, sabemos que é importante ter esse descanso e procurar concentrar. Foi uma semana de muito trabalho para chegarmos lá e fazermos um bom jogo. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, é um clássico, mais uma final. Vamos lá para dar o nosso melhor, impor o nosso ritmo, mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo”, iniciou.

Mayke prega Palmeiras com ‘cabeça tranquila’ em final

Com grandes chances de ser titular em decorrência da lesão de Marcos Rocha, o camisa 12 declarou que o Palmeiras tem condições claras de superar Corinthians em Itaquera.

“Nessas finais que disputamos, na maioria delas saímos atrás, mas tínhamos o segundo jogo em casa. Esse ano está diferente, o jogo vai ser fora, mas sabemos que é uma decisão de 180 minutos. O primeiro tempo da final já passou, agora tem o segundo tempo. Temos de ir com a cabeça tranquila, fazer o que o professor trabalhou essa semana, colocar ritmo dentro de campo”, destacou Mayke.

“Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos com tudo porque é uma final muito importante. Mais um campeonato que pode ficar marcado na nossa história e vamos com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande”, finalizou Mayke.

Em busca do tetracampeonato estadual o Palmeiras enfrenta o Corinthans na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

