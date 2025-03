Real Brasília estreia no Brasileirão Feminino contra o Corinthians

O Real Brasília é o único time do Centro-Oeste na Série A1 do Brasileirão Feminino. - (crédito: Júlio Cesar Silva/ Real Brasília)

O Real Brasília recebe o Corinthians para a estreia do Brasileirão Feminino de 2025, na noite desta segunda-feira (24/3), às 19h, no estádio Bezerrão. Com o apoio da torcida, a equipe comandada pelo técnico Dedé Ramos tenta quebrar o jejum de vitórias contra as alvinegras. A partida contará com a transmissão do Sportv.

Apesar de estarem estreando no campeonato nacional, as equipes deram início ao calendário de 2025 com a disputa pela taça da Supercopa do Brasil Feminina. Na competição, o representante do Distrito Federal se despediu ainda nas quartas de final. O time realense foi eliminado pelo Flamengo por 3x1. Já o Corinthians chegou à final para disputar o clássico Majestoso e, nos pênaltis, as Brabas foram derrotadas pelo São Paulo, por 4x3.

A melhor temporada do Real Brasília no torneio foi no ano de 2022. Na época, as Leoas do Planalto chegaram a disputar a primeira fase do mata-mata, mas foram superadas pelo time alvinegro em Itaquera por 2x0. O Corinthians chega como favorito para o Brasileirão, é o atual e maior campeão brasileiro, acumulando seis taças, as últimas cinco foram invictas.

As adversárias irão protagonizar o oitavo confronto na história. Ao todo, o retrospecto é positivo para o clube paulista: foram seis vitórias a favor e um empate. Com reformulação no elenco, o Real Brasília entra com força máxima para buscar a primeira vitória da temporada em casa.



Programe-se:

Campeonato Brasileiro Série A1

Real Brasília x Corinthians

Data e horário: 24/3 (segunda-feira), às 19h

Local: Estádio Bezerrão, no Gama

Transmissão: Sportv

Ingressos: R$15,00 (meia entrada)

Vendas no site da Bilheteria Digital