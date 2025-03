Botafogo quer avançar projeto para construção de novo estádio

Além de mudanças no CT Loinier, o Botafogo já tem um projeto de construção de estádio. O clube quer iniciar o quanto antes as obras para desenvolver as infraestruturas do clube. Os primeiros passos para esse projeto e o da reforma do CT diz respeito a questões burocráticas e financeiras. Além disso, a diretoria ainda busca um terreno para esse novo estádio.

“Esse é o nosso foco, mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube que estão bem defasadas. E claro que as obras de CT e obras do “estádio 2″ são de longo prazo, que demoram um, dois ou três anos”, disse Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, em entrevista exclusiva ao Sportv.

“Queremos destravar esse ano as questões de licenças ambientais, de prefeitura e as questões financeiras. Já temos o financiamento para começar a fazer as obras e começar, de fato, as construções para vermos daqui alguns anos o Botafogo na elite, também, em termos de infraestrutura. Esse é o nosso objetivo atual”, completou Thairo Arruda.

O “estádio 2” terá capacidade para cerca de 25 mil pessoas e poderá ser utilizado em jogos de menor público, da base e do futebol feminino, além de ser opção para o time principal quando houver shows no Estádio Nilton Santos. Isso, afinal, não obriga a delegação a sair do Rio de Janeiro.

