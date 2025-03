Jornalistas da Globo condenam fala polêmica de Raphinha: ???Falta inteligência???

A declaração polêmica de Raphinha que acirra o clássico entre Brasil e Argentina não recebeu boa avaliação de dois jornalistas da Globo, André Rizek e Ana Thaís Matos. A dupla de comunicadores classificou a atitude do jogador do Barcelona como desnecessária. O apresentador do programa “Seleção SporTV questionou se o atacante teve realmente a intenção de provocar os adversários.

“É muita falta de inteligência e noção falar um negócio desses antes de jogar com os caras lá (na Argentina)”, disparou André Rizek.

Em seguida, a comentarista Ana Thaís Matos manteve discurso semelhante ao muitas vezes companheiro de bancada. A propósito, até utilizou de ironia com relação ao setor criativo da Seleção Brasileira.

“Com esse meio campo mole do Brasil, chamar a Argentina pra porrada em Buenos Aires me parece “bastante inteligente” Joelinton (que tomou um tranco do Arias no gol da Colômbia) coça a cabeça nesse momento e pensa ‘é vou ter que encarnar o Felipe Melo’, justificou a profissional de comunicação.

Os dois acreditam que a manifestação de Raphinha inegavelmente servirá como uma adição de incentivo para os argentinos. De forma geral, os outros integrantes da edição desta segunda-feira (24), do “Seleção SporTV”, acreditam que houve um condicionamento ao atacante da Seleção Brasileira a dar tal resposta pela pergunta de Romário.

Declaração de Raphinha que incendeia o “Superclássico”

O atacante Raphinha, um dos principais nomes do Brasil, prometeu deixar a sua marca diante da arquirrival Argentina. Em tom um tanto quanto provocativo e incentivado pelo entrevistador Romário, o jogador do Barcelona falou em “porrada”.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser! Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles”, frisou Raphinha em entrevista à “Romário TV’.

Vale lembrar que as seleções se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG). O duelo é válido pela 14ª de 18 rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e um empate já garante a Argentina no Mundial. Assim, uma vitória brasileira em gramado argentino teria um gostinho especial.

