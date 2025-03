Fora dos relacionados do Uruguai, Lavega retorna ao Fluminense

Lavega volta ao Fluminense após treinar com o Uruguai na Data Fifa - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Liberado da seleção do Uruguai, o atacante Joaquín Lavega estará de volta ao Fluminense em breve. Isso porque a Celeste divulgou na tarde desta segunda-feira (24) a lista de relacionados para o duelo contra a Bolívia, nesta terça (25), fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Lavega, no entanto, não constou na mesma.

Assim, segundo a própria publicação, feita através das redes sociais da seleção uruguaia, o jogador retorna ao seu clube de origem. O mesmo vale para os outros não aproveitados, como Giorgian de Arrascaeta e Nico de Lá Cruz, ambos do Flamengo.

Ao contrário dos rubro-negros, porém, Lavega sequer atuou no primeiro jogo da Data Fifa – derrota por 1 a 0 para a Argentina. A exemplo desta 14ª rodada, o jogador também não constou entre os relacionados, ficando fora até do banco contra os Hermanos.

Lavega, de 20 anos, ainda sequer estreou pelo Fluminense. O uruguaio, considerado uma joia no país uruguaio, chegou para a atual temporada. Revelado pelo River Plate-URU, o jogador viveu grande 2024, anotando 12 gols e quatro assistências em 37 aparições pelo River. O canhoto nasceu em Montevidéu e realizou 12 jogos pelas equipes de base do Uruguai, marcando dois gols.

O Fluminense se prepara para a estreia no Brasileirão-2025. Será no sábado (29), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Depois, o Tricolor viaja para enfrentar o Once Caldas (COL), pela estreia na Copa Sul-Americana.

