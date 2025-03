São Paulo e empresário grego assinam carta para futura parceria na base do clube

São Paulo e o empresário grego Evangelos Marinakis se aproximam de uma parceria futura. Nos últimos dias, as partes assinaram memorando de entendimento (MOU, no termo em inglês) para a parceria que envolve as categorias de base do clube paulista. O documento, aliás, não significa que o acordo está fechado, mas reforça a intenção de um vínculo.

O negócio não visa vender as categorias de base do Tricolor para Marinakis, mas sim potencializar o trabalho realizado em Cotia. Além disso, a parceria poderia promover intercâmbios de jogadores e profissionais que trabalham na formação de atletas.

O São Paulo também mira a possibilidade de ampliar o seu potencial de captação ainda na base. No momento, o clube prioriza o trabalho de atletas que fazem todo o seu processo de formação. A ideia é que, se o negócio se concretizar, o grego tenha lucro em negociações de jogadores formados pelo Tricolor após a parceria.

O total do investimento não teve divulgação. Os recursos seriam prioritariamente para financiamento da divisão de base e para captação de jogadores, cujos direitos teria percentual do grupo grego. O São Paulo, aliás, gasta em torno de R$ 50 milhões por ano atualmente para manutenção de Cotia.

E o Vasco?

Evangelos Marinakis também tem desejo de comprar o Vasco. Havia uma reunião marcada entre o empresário e o Cruz-Maltino, porém houve um atraso. No entanto, as partes seguem conversando de maneira informal constantemente. Além disso, o clube carioca acredita que uma parceria com o São Paulo não afeta o interesse do grego em comprar o Cruz-Maltino. Do outro lado, o Tricolor Paulista acredita que a possível parceria deve inviabilizar qualquer acordo para a compra da SAF do Vasco.

