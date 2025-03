Souza não aproveita oportunidade em jogo-treino do Vasco

Com apenas 270 minutos na temporada, Souza segue sem muito prestígio no Vasco. O jogador, volante de origem, atuou em sua posição original no último jogo-treino do time de Fábio Carille antes da estreia no Brasileirão e não agradou.

Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Boavista, no último sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (24), o jogador atuou como volante, mas descia para formar uma linha de três zagueiros quando o time tinha a posse de bola. No entanto, ainda de acordo com a publicação, a ideia não funcionou.

Na ocasião, o jogo-treino foi em três partes, sendo as duas primeiras com 30 minutos cada. A última foi em 45 minutos. Os gols do Vasco só saíram neste último trecho da partida, com Payet e Sforza. Dessa forma, os gols cruz-maltinos foram sem Souza em campo.

O jogador de 36 anos tem três partidas na temporada, sendo todas como zagueiro. Sua última aparição em jogos oficiais foi na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, pela sexta rodada do Carioca, quando o Vasco usou o time alternativo. Souza até atuou no jogo-treino contra o Maricá, marcando um dos gols da vitória por 4 a 2, no dia 15, mas aparece no fim da fila entre as opções de Carille para a zaga.

Com contrato até o fim de 2025, o experiente jogador não entra na lista de predileções por uma renovação. Ao contrário, por exemplo, de Rayan, Léo Jardim, Puma, Jair e Paulinho.

