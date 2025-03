Atlético lança nova gravação do hino e passa a deter os direitos fonográficos

O hino do Atlético ganhou uma nova gravação, divulgada nesta segunda-feira (24), véspera do aniversário de 117 anos do clube. Uma grande novidade acompanha o lançamento: agora, o Galo é o detentor dos direitos fonográficos da canção.

De acordo com o clube, as gravações anteriores não pertenciam à instituição. “Toda vez que você escutava o Hino do Atlético, terceiros eram beneficiados através dos royalties”, explicou o Galo em nota.

O coletivo “Canto da Massa” cantou a nova gravação. Um total de 25 atleticanos convocados para interpretação da letra, que permanece inalterada. A nova versão contará com três variações: instrumental, orquestra e estádio. O Instituto Galo receberá os royalties gerados.

“A versão estádio é mais crua e captura o calor das arquibancadas. A versão orquestra, com cordas, metais e percussão, recebe um tratamento sinfônico, especialmente para comemorar os 117 anos do Galo. O arranjo das três versões feito pelo maestro Paulo Malheiros”, destacou o produtor musical Fernando Furtado.

