Leila reforça segurança do Palmeiras no Paraguai e não teme retaliação da Conmebol

O Palmeiras promete levar uma equipe maior de segurança ao Paraguai, onde enfrentará o Cerro Porteño, dia 7 de maio, pela Libertadores. Nesta segunda-feira (24), a presidente do Verdão, Leila Pereira, citou que a decisão acontece após torcedores da equipe paraguaia praticarem atos racistas contra Luighi, do sub-20 do clube.

“Vamos levar mais seguranças, ficou muito falado, parece que é um problema do Palmeiras contra o Cerro e não é. É uma luta contra o racismo. Fico muito preocupada, mas isto nos faz tomar precauções. Vamos levar segurança, sim, mas acho que a Conmebol vai tentar pelo menos que seja um jogo que as coisas sejam resolvidas dentro de campo, sem maiores problemas para não prejudicar o espetáculo”, declarou Leila Pereira.

Depois do racismo contra o jogador, o Palmeiras pediu punições mais enérgicas e não gostou da postura da entidade que organiza o futebol sul-americano no caso. Uma das possibilidades foi a retirada dos clubes brasileiros da Libertadores.

“O que não falta à presidente do Palmeiras é coragem. Se fui eleita presidente deste clube gigante foi para representar, lutar pelo clube e por nossos milhões de torcedores e atletas. Jamais poderia chegar no meu clube, olhar meus atletas depois do que ocorreu no Paraguai e não fazer absolutamente nada. Jamais isto vai acontecer. Porque a presidente do Palmeiras tem coragem”, respondeu.

“Estamos lutando pelo certo. É inadmissível algum clube ser contra o combate ao racismo. Não tenho nada contra a Conmebol, tenho contra as atitudes da Conmebol contra o racismo. Não foi a primeira vez que isto acontece do Palmeiras contra o Cerro. É a terceira vez. O que pedimos é que as penas sejam mais pesadas”, completou.

Novo desgaste

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, comentou sobre a possibilidade levantada por Leila Pereira. No entanto, ele afirmou que a Libertadores sem times brasileiros seria como “Tarzan sem Chita”. Na sequência, a mandatário do Verdão chegou a dizer que “nem Inteligência Artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa”.

Por fim, o Palmeiras inicia sua campanha na Libertadores no dia 3 de abril, quando visitará o Sporting Cristal, no Peru. Antes de ir ao Paraguai, o Alviverde, aliás, receberá o Cerro, dia 9 de abril. Leila promete ações para coibir atos racistas.

