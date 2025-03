Especialistas veem saldo positivo do Brasil em Brasília e projeta duelo contra Argentina

O Brasil encerrou sua participação em Brasília com seu objetivo principal alcançado: a vitória. A Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha, na última quinta-feira (20/3) e subiu para a terceira posição nas Eliminatórias. Agora, a missão será um clássico, já que terá pela frente as argentinas.

Em conversa com o J10, os setoristas que cobriram o dia a dia da Seleção Brasileira em Brasília, viram um saldo positivo da Canarinho em sua passagem pelo Distrito Federal. Contudo, agora eles esperam um duelo mais complicado em Buenos Aires e enxergam um empate como resultado positivo contra os hermanos. Principalmente por conta dos desfalques de Dorival Júnior.

Especialistas falam da passagem do Brasil em Brasília

Gabriela Ribeiro – Globo

Foi uma vitória muito importante do Brasil nesse jogo contra a Colômbia. A Seleção precisava de um alívio para que o trabalho fosse mais tranquilo durante a semana e foi isso que conseguiu. Claro que é aquela vitória que arrebata o torcedor, com aquele gol no último minuto, então todo mundo fica mais feliz com o resultado. Mas claro que também é uma questão de evolução. Seleção tem muito trabalho pela frente e passa muito pelo tempo de conseguir colocar essas ideias em campo. Assim pensando no jogo contra a Argentina fica muito difícil principalmente na questão do meio de campo. O ataque da Seleção, por mais que não esteja tão efetivo assim, não esteja encantando, o nosso maior embate para o jogo contra a Argentina vai ser o meio campo. A diferença entre o meio campo da Argentina e do Brasil é muito grande e o jogo todo vai passar por ali. Vamos ver o que o Dorival vai montar no time para sair ao menos com um empate, que na Argentina já vai ser um grande resultado.

Nivaldo de Cillo – TV Bandeirantes

O Brasil contra a Argentina vai ter muita mudança. O Dorival vai fazer quatro por necessidade e duas por opção. Vai ser um duelo difícil, a gente imagina isso e o retrospecto também não é positivo e o Dorival terminou a coletiva tropeçando. Então tomara que o tropeço contra a Argentina tenha sido na véspera e que a gente consiga fazer um bom jogo. Com relação a Brasília foi um saldo positivo. Conseguiu a vitória na bacia das almas. Foi bastante legal o apoio da torcida, bateu um novo recorde da Seleção aqui no Mané Garrincha. Foi positivo, precisava pontuar e conseguiu pontuar. Agora ver se a gente consegue atrapalhar a festa deles. Eles precisam de apenas um empate para ir a próxima Copa, que consigam depois.

Acho que o saldo no final ele é positivo. Depois de algumas Datas-Fifa que o Brasil não entregou resultado dentro de campo, desta vez a gente ganhou de um adversário forte. Acho que isso muda bastante o ambiente. No final o futebol é resultado, então se ganhou o jogo é porque o saldo foi positivo. Agora terá muitas mudanças, o time teve muitos desfalques no jogo, tanto por suspensão quanto por lesão, essa é a parte negativa da coisa, terá seis mudanças. Mas no geral vejo um saldo positivo.

Rodrigo Correia – Canal Wamo

