Dupla Fla-Flu busca parcerias para vender naming rights do Maracanã

Flamengo e Fluminense buscam aumentar suas receitas e têm o Maracanã como um dos trunfos para a temporada. Desta maneira, os clubes querem vender o naming rights do estádio e já começam a se movimentar para negociar com parceiros fortes. A informação é do ‘ge’.

Os clubes, aliás, conversaram sobre a possibilidade na última reunião entre as partes e tendem a debater possíveis empresas no próximo encontro. Em reunião do Conselho Delirativo do Flamengo, Bap citou dois bancos privados como exemplos para assumir a frente e alavancar receitas.

Além disso, o mandatário rubro-negro deu como exemplo a relação do Palmeiras com Allianz Parque. Ele afirmou que o lucro é de uma margem de 70%. Atualmente, o Rubro-Negro tem uma margem operacional de lucro de 44%, anteriormente era de 31%. Aliás, a previsão da diretoria rubro-negra é que até o fim do ano chegue a ao menos 55%.

Além disso, os clubes planejam que o estádio tenha um estacionamento com capacidade para 400 vagas no local onde ficava o antigo estádio de atletismo Célio de Barros em breve. E há um trabalho para valorizar a venda de camarotes. Pela parte do Flamengo, o clube trabalha em um novo plano de sócio-torcedor para quem não frequenta estádio.

A dupla, afinal, administra o Maracanã no momento. O Consórcio Fla-Flu, composto pelos dois clubes, foi o vencedor do certame em setembro do ano passado e é responsável pela administração, operação e manutenção do Complexo Maracanã pelos próximos 20 anos. O estádio tem a administração da Sociedade de Propósito Específico (SPE), a empresa Fla-Flu Serviços S.A, que será responsável pela gestão compartilhada dos clubes.

