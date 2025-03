Com pouco espaço, André Henrique desperta interesse de brasileiros e pode deixar o Grêmio

André Henrique está com pouco espaço no Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

Com pouco espaço no elenco do Grêmio, o atacante André Henrique desperta o interesse de clubes brasileiros em seu futebol. O Tricolor só deseja liberar o jogador mediante compensação financeira, o que tem prejudicado as negociações, segundo o “ge”.

André Henrique, de 23 anos, tem contrato até dezembro de 2026. No ano passado, passou grande parte da temporada recuperando-se de lesões, inclusive uma multiligamentar no tornozelo direito. Dessa maneira, voltou a ficar à disposição somente em 2025. No entanto, disputou apenas quatro jogos, sendo um como titular. Marcou um gol contra o Monsoon e entrou em campo pela última vez contra o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro.

A CBF abriu uma janela de transferências extra para quem disputou os estaduais, como é o caso de André Henrique. Assim, o jogador espera receber mais oportunidades de atuar pelo Grêmio. E também tem chances de ser negociado até o dia 11 de abril, quando se fecha o período de negociações.

O atacante chegou ao Tricolor em 2023 vindo do Hercílio Luz. Contudo, perdeu espaço no elenco após as chegada de Cristian Olivera e Amuzu, que jogam pelos flancos do campo. Pavón é outro que atua nos dois lados com Gustavo Quinteros. Aravena é outra opção do treinador, porém está se recuperando de lesão. Assim, André Henrique também poderia atuar como centroavante. Neste caso, disputaria posição com Braithwaite e Arezo.

