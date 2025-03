Fluminense não perde na estreia do Brasileirão há cinco anos

Última partida do Fluminense em rodada inaugural do Brasileirão ficou no empate - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

O Brasileirão-2025 está chegando! Neste sábado (29), o Fluminense estreia na competição diante o Fortaleza, na Arena Castelão, pela rodada inaugural do principal torneio do Brasil. E o Flu defende um tabu recente no que diz respeito às primeiras rodadas do Brasileirão.

Afinal, a equipe não sabe o que é perder na abertura da competição desde 2020. Desde então, o Tricolor empatou três vezes e venceu uma, angariando 50% de aproveitamento nos jogos em questão. Venha com o Jogada10 e relembre!

LEIA MAIS: Dupla Fla-Flu busca parcerias para vender naming rights do Maracanã

Relembre histórico do Fluminense na #1 do Brasileirão

A última derrota do Flu na primeira rodada de um Brasileirão ocorreu em 2020. Na ocasião, o Tricolor visitou o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, e saiu derrotado por 1 a 0. Diego Souza, revelado pelo próprio Flu, foi o autor do gol.

No ano seguinte, em 2021, a sequência sem derrotas se iniciou. Afinal, a equipe viajou à capital paulista e ficou no 0 a 0 com o São Paulo, em jogo realizado no Morumbi. Nenê, à época defendendo o Fluminense, viu Tiago Volpi lhe negar uma cobrança de pênalti.

Em 2022, outro empate na estreia. Foi no Maracanã, contra o Santos, por 0 a 0. No ano seguinte, enfim uma vitória: contra o América-MG, que viria a ser rebaixado. Assim como em 2021, o Fluminense perdeu um pênalti. Neste caso, porém, não faria falta. Cano desperdiçou a cobrança, mas se redimiu dois minutos depois. John Kennedy e Lelê também marcaram na goleada por 3 a 0, em plena Arena Independência, em Belo Horizonte.

Já em 2024 – último ano da sequência -, mais um empate. Desta vez, contra o Red Bull Bragantino. O Fluminense até saiu na frente, com Lima, mas viu o Braga virar com Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Coube ao próprio Lima deixar tudo igual e salvar o Flu de uma derrota na estreia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.