Diego Pituca, do Santos, recebe sondagem de clube japonês

Mesmo sendo reserva do Santos, o volante Diego Pituca recebeu sondagem do futebol do Japão. Ele é cobiçado por uma equipe de primeira divisão nacional japonesa. Por enquanto, o Peixe ainda não tem a oferta na mesa para negociar e também não pretende facilitar as negociações. A informação inicial é do “ge”.

Diego Pituca já teve passagem pelo futebol japonês entre 2021 e 2023, quando atuou pelo Kashima Antlers. No entanto, o Peixe só negociará o atleta em caso de uma boa proposta de venda. A possibilidade de empréstimo não anima, apesar do alto salário dele.

Diego Pituca se tornou reserva sob o comando de Caixinha. Ele, aliás, admitiu a má fase nas redes sociais e tem feito trabalhos específicos nos treinamentos para tentar retomar o desempenho.

O técnico Pedro Caixinha tem poucas opções no meio-campo e conta com Diego Pituca. O clube tem João Schmidt, Gabriel Bontempo, Tomás Rincón e aguarda pela recuperação de Zé Rafael. Atualmente, Pituca acumula somente 12 jogos pelo Santos na temporada 2025.

