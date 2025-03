NBA chega na reta final da temporada regular com briga quente por playoffs

Garantido nos playoffs com o Thunder, Shai (d.) está na briga pelo prêmio de MVP com Jokic (c.) na reta final da temporada regular da NBA - (crédito: Getty Images via AFP)

Restam apenas mais três semanas para o fim da temporada regular da NBA e a corda está apertando para decidir o futuro das franquias por uma vaga nos playoffs. Os seis primeiros de cada conferência avançam direto ao mata-mata, enquanto outros quatro passam para a repescagem e os cinco restantes de cada lado se despedem e começam a pensar em 2025/26. Este é o cenário para os pouco mais de dez jogos que faltam para cada equipe em uma briga que fica mais acirrada a cada dia.

Dono da melhor campanha da temporada, o Thunder (59 vitórias e 12 derrotas) é o único time do Oeste classificado com antecedência, assim como o Cavaliers (57-14) e o atual campeão Celtics (52-19) no lado Leste. No extremo inverso da tabela, Wizards, Hornets, Jazz (16-56) e Pelicans (19-53) não têm mais chance de vaga e já estão de olho na loteria do draft, marcada para maio.

Quem está jogando pela sobrevivência a cada partida são os times da Conferência Oeste. Atrás do Thunder, o Rockets (46-26) estará, no mínimo, no play-in. Do terceiro colocado Nuggets (45-27) para baixo, tudo está em aberto. O Lakers (43-27) parecia estar encaminhando uma vaga, mas uma sequência ruim viu a equipe de LeBron James cair e ver outros chegando na cola, como Grizzlies (43-28), Warriors (41-30), Timberwolves (41-31) e Clippers (40-31).

A situação é pior na corrida pelas duas outras vagas na repescagem, com Kings (35-35), Suns (34-37), Mavericks (34-37), Blazers (32-40) e Spurs (31-29) separados por menos de cinco jogos.

Do outro lado, o Leste se encontra mais confortável. Atrás de Cavaliers e Celtics, o Knicks parece estabelecido em terceiro (44-26), na frente de Pacers (41-29), Bucks (40-30) e Pistons (40-32), todos classificados ao menos para o play-in. Depois, outro bloco de quatro equipes se encontra atualmente dentro da zona de repescagem e uma boa margem para os demais, tanto para cima quanto para baixo, casos de Hawks (35-36), Magic (33-38), Bulls (31-40) e Heat (30-41).

Momentaneamente fora dos playoffs, Raptors (24-47), Nets (23-48) e 76ers (23-48) ainda têm chances matemáticas, mas sequer parecem ter forças para buscar a reação.

A temporada regular da NBA termina em 13 de abril, com o play-in logo em seguida, de 15 a 18 do mesmo mês, e o início dos playoffs dia 19. Depois de todas as séries, as finais estão marcadas para começar em 5 de junho.

Disputa a parte

Fora a busca por um lugar nos playoffs, a corrida também está boa pelos prêmios da temporada, em especial o de jogador mais valioso (MVP). Os dois nomes na dianteira são Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, cada um com um caso à parte para defender os motivos de ficar com o troféu.

Com três MVPs no currículo, Jokic dispensa comentários. O sérvio está no top-3 de todas as principais estatísticas da liga, com médias de 30.2 pontos, 12.8 rebotes e 10.3 assistências, que equivalem a um triplo-duplo por jogo. De quebra, ele ainda é o quarto em roubadas de bola, com 1.8 por partida. Porém, o que pesa contra é a campanha do Nuggets. O time oscilou ao longo da temporada e está em terceiro no Oeste, com 45 vitórias e 27 derrotas.

Além disso, Jokic enfrenta uma das grandes lendas urbanas da NBA: a “fadiga dos eleitores”. O termo surgiu para representar o cansaço dos jornalistas que votam nos prémios anuais da liga em escolher o mesmo jogador em temporadas consecutivas. Esta é, inclusive, uma explicação para nomes como Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant e Shaquille O’Neal não terem vencido o troféu mais vezes. Para muitos, isso ocorreu com o jogador de Denver em 2022/23, quando Joel Embiid foi escolhido como MVP, reforçando o duelo de narrativas.

Do outro lado, quem não tem nada a ver com isso é Shai. O canadense é a principal peça do melhor time da competição, liderando o Thunder na campanha de 59 vitórias e apenas 12 derrotas. Isso, aliado aos 32.8 pontos de média, que o colocam como cestinha da temporada, mais 5 rebotes, 6.2 assistências e 1.8 roubadas por jogo o colocam como favorito na corrida. Ele também soma 12 partidas ultrapassando a casa dos 40 pontos.