Cruzeiro retorna após empate com Bragantino e vive expectativa no ataque

Cruzeiro segue agora rotina de treinos com foco no Brasileirão - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 com o Bragantino, no último sábado, em jogo amistoso. O técnico Leonardo Jardim agora concentra os treinamentos na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, no sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

A grande expectativa gira em torno do retorno de Bolasie. Nesta segunda-feira, o jogador fez apenas trabalhos internos e não apareceu nos campos da Toca da Raposa II. Ainda não é possível confirmar se ele estará disponível para o duelo contra o Mirassol.

Além de Bolasie, Japa, que se recupera de lesão na coxa esquerda, e Dinenno, em transição, também não participaram das atividades. O restante do elenco, todavia, seguiu para o treinamento técnico comandado por Jardim.

Quem esteve nos trabalhos desta segunda-feira, aliás, foi o meia Matheus Pereira. O camisa 10, afinal, ficou fora do jogo contra o Bragantino, pois foi liberado pela diretoria do clube para acompanhar a esposa, que está na reta final de gestação.

Assim, o Cruzeiro continuará os treinamentos durante a semana, sempre pela manhã, às 10h (de Brasília), na Toca da Raposa II. O último treino está agendado para sexta-feira (28). Depois disso, os atletas seguirão para a concentração, se preparando para a estreia no torneio nacional.

