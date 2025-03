Ednaldo afirma respaldo da CBF sobre trabalho de Dorival na Seleção

Após reeleição no cargo de presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou sobre o trabalho de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira. Depois de um ano no comando da equipe, o técnico segue com o respaldo da entidade.

“A gente analisa o trabalho não é por uma partida, não é por um treinamento, a gente analisa de uma forma linear. E é um trabalho que até então a CBF tem dado respaldo, tanto a ele como com a comissão técnica. O que reitero, da parte da CBF, que tudo que é solicitado à administração, na pessoa do seu presidente, é disponibilizado. Tudo. O que for das melhores condições para os atletas, para a comissão técnica, enfim. Mas, também, o que eu coloco é que o resultado em campo, esse a gente não tem controle. Eu não tenho controle do resultado em campo”, comentou.

“Eu sei que os atletas jogam com muito empenho, treinam com muito empenho, buscam sempre a vitória. É uma união muito grande na Seleção Brasileira, de comissão técnica, de atletas, e às vezes o resultado não vem. Mas nem por isso o trabalho não foi eficiente”, completou Ednaldo Rodrigues.

O Brasil vem de vitória sobre a Colômbia na última quinta-feira (20), por 2 a 1, com gol nos acréscimos. A Seleção, aliás, está se recuperando nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e, agora, está na terceira posição da tabela, com 21 pontos.

Quando perguntado novamente sobre o assunto Dorival, dessa vez sobre uma possível troca no comando da Seleção, Ednaldo rebateu a pergunta. O presidente, então, reiterou o respeito da entidade sobre o técnico.