Paulinho e Gustavo Gómez avançam em recuperação e já trabalham com bola

Ainda se recuperando de lesão, Paulinho e Gustavo Gómez já realizam trabalhos com bola no Palmeiras. A dupla se juntou à Maurício, em atividade junto com o time Sub-20, nesta segunda-feira (24), na Academia de Futebol.

Os dois ainda seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Apesar de já trabalharem em campo, a dupla ainda está em condição inferior à Maurício. Entretanto, a recuperação mostra avanço em ambos os casos.

O Palmeiras trabalha para que Maurício esteja à disposição para a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Já Paulinho e Gómez devem voltar nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

O restante do elenco alviverde realizou um trabalho tático sob o comando de Abel Ferreira. Os cinco jogadores convocados foram as únicas baixas. Entretanto, o grupo deve estar à disposição para a partida decisiva contra o Corinthians.

