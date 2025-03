Sá Pinto relembra passagem pelo Vasco com duras críticas a Benítez: ‘Vagabundo’

Em 2020, Ricardo Sá Pinto teve uma breve passagem pelo Vasco, mas sem sucesso, afinal, o Cruzmaltino caiu para a Segunda Divisão na respectiva temporada. Nesta segunda-feira (24), em entrevista ao canal “Expresso 1923”, treinador relembrou o período no Rio de Janeiro.

O português, aliás, fez duras críticas ao meia argentino Benítez, que integrou o elenco durante o período. Segundo o técnico, o jogador tinha certa qualidade, mas era “vagabundo”. Além disso, também criticou o futebol de Castán, classificando como “morto”.

“Eu queria o Cano livre, era o nosso jogador com mais qualidade. Tínhamos Talles Magno, que ora corria, ora não corria. O Benítez, realmente tinha alguma qualidade, mas vagabundo, andava por todo o lado, não respeitava posição e andava muito lesionado. Ambos podiam jogar de 10, mas não eram fortes defensivamente. Coloquei eles mais perto do Cano. Neto (Borges) era bom ofensivamente, mas Henrique era melhor defensivamente. Meus laterais eram extremos e os meus pontas jogavam por dentro para apoiar o Cano”, comentou Sá Pinto.

“Ganhamos do Sport, mas era preciso ter novos jogadores. Eu ia para um jogo, e depois não tinha o mesmo time. Foi sempre muito difícil com o Covid repetir o time. Se repetiu uma vez, foi muito. É preciso continuidade para competir. Esse foi o esquema que encontrei para jogar o Léo Matos, o Netinho, o Castán, porque na linha de quatro não ia jogar, já estava morto. Estava morto”, seguiu.

“Ainda fui um homem que o (Castán) ajudei. Depois do que ele disse, fiquei triste. Hoje, se calhar, tinha tirado e teria sido mais justo com o Ricardo. Tenho que analisar o contexto também. Estávamos em um momento de grande pressão, na zona de rebaixamento, os garotos merecem ser ajudados, não colocados nesta situação”, concluiu.

Sá Pinto x Luxemburgo

O técnico português, aliás, comparou seu trabalho com o de Vanderlei Luxemburgo, dizendo que o brasileiro “não conseguiu fazer melhor” quando o substituiu. Sá Pinto atribuiu os problemas durante sua passagem pelo Vasco à pandemia do Covid-19 e problemas financeiros.

“Milagres, eu não faço. Tanto é, que o seu Luxemburgo, que é uma pessoa super competente e com currículo enorme, não conseguiu fazer melhor. O problema não era o treinador. Com todo respeito, ele fez mais jogos, não teve covid, contratou jogadores, não tinham problemas financeiros, jogava de oito em oito dias, eu jogava de três em três. Eu tive um contexto muito difícil, que não foi possível fazer mais”, comentou.

“Estava a espera de aliviar a sequência de jogos e depois contratarmos e ter uma época melhor. Eu não sou milagreiro, não posso fazer as coisas sozinho. Eu não tinha dinheiro para pintar o campo do CT. Nem para tomar um pequeno almoço. Havia garotos sem dinheiro para comer. Eu não recebi nenhum salário em quatro ou cinco meses. Alguém viu eu reclamar de alguma coisa?”, perguntou.

Sá Pinto ainda relembrou seus últimos momentos no clube. Seu último desafio no comando do time, aliás, foi contra o Athletico-PR, pela 27ª rodada do Brasileirão. Segundo o português, na derrota de 3 a 0 para o Furacão, os jogadores não seguiram seu comando.

“Fizemos um grande jogo contra o Santos, treinado pelo Cuca, e depois fizemos aquela pouca vergonha contra o Athletico, que em 20 minutos estávamos perdendo de 2 a 0. Quando eu disse para a minha equipe esperar no campo de defesa nos primeiros minutos, e a primeira coisa que fizeram foi sair sob pressão. Jogadores experientes, que sabem jogar. Precisávamos de pontos”, comentou.

Críticas ao CT

O treinador também não poupou críticas ao CT do clube que, na época, segundo ele, havia sucuris e jacarés.

“E sucuri? O campo não era tapado como está hoje. Tem várias histórias. Tínhamos um cãozinho que estava lá todas as manhãs. No dia seguinte estava sem uma pata. O que aconteceu? Uma bola caiu lá atrás, ele foi atrás da bola, e o jacaré roubou-lhe a pata”, relembrou.

