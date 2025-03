Botafogo e Vitória se desentendem por Janderson

O centroavante Janderson virou motivo de um desentendimento entre Botafogo e Vitória nesta semana. O Glorioso alega que o Leão deve R$ 1 milhão por pagamentos atrasados pela compra do jogador. O Rubro-Negro, contudo, nega este débito e afirma que efetuou o valor à vista. Os agentes do atleta, por sua vez, estão em consonância com o Mais Tradicional. A informação é do jornal “O Globo”.

Estas cifras que o Botafogo reivindica são dois pagamentos de R$ 500 mil. Um pela última parcela e outro por uma meta alcançada – a classificação do Vitória para a Copa Sul-Americana, com Janderson em, pelo menos, 60% do time baiano na última edição do Campeonato Brasileiro.

Janderson saiu do Botafogo, em abril do ano passado, por R$ 5 milhões. O clube carioca reclama que a falta de pagamento compromete o fluxo de caixa. O Vitória, porém, não recohece a dívida e fala que não alcançou nenhuma meta de bônus para pagar o Alvinegro.

“Compramos Janderson por R$ 5 milhões, e pagamos R$ 5 milhões por Janderson. Desconheço parcela em atraso. Inclusive, foi um pagamento à vista que o Vitória fez ao Botafogo”, sustenta o presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista ao jornal “O Globo”.

