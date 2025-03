Brasileirão Feminino: Real Brasília leva 8 gols do Corinthians na estreia

O Real Brasília foi superado pelo Corinthians por 8 x 2 na estreia pela Série A1 DO Brasileirão Feminino, na noite desta segunda-feira (24/3), no Estádio Bezerrão. Com gols de Jaqueline, Andressa Alves, da brasiliense Vic Albuquerque, Jaqueline, dois da meia Letícia Monteiro, Jhonson e Gisele, as alvinegras fizeram a festa da torcida majoritariamente corintiana na arquibancada. Katyelle e Manu descontaram para as Leoas do Planalto.

Na elite nacional desde 2021 e acostumado a golear rivais no Candangão (como um 31 x 0 diante do Estrelinha), o Real Brasília vê a derrota para o Corinthians entrar na história. Antes, o pior tropeço foram derrotas de 4 x 0 contra Palmeiras e Santos.

Acostumado a ganhar em estreias, o Corinthians tem outra goleada expressiva recente no currículo em duelos da primeira rodada do Brasileirão Feminino. Em 2023, as alvinegras debutaram com um sono 14 x 0 contra o Ceará.

Devido às fortes chuvas no Gama, a equipe de arbitragem decidiu adiar a partida em 1h15. Antes marcada para rolar às 19h, a bola rolou às 20h15. O gramado do Estádio Bezerrão acumulou poças d’água nas laterais do campo após o temporal, e sobrou para a equipe do estádio, com auxílio do rodo, amenizar os problemas na drenagem.

Em casa, a brasiliense Vic Albuquerque marcou o gol 110 com a camisa do Corinthians. Ao todo, foram 207 jogos defendendo o manto alvinegro. A marca colocou a atacante na 15ª posição da artilharia do Corinthians entre homens e mulheres, e a principal da lista feminina do clube.

O próximo compromisso do Real Brasília na elite do futebol feminino do país será na quinta-feira (27/3), às 15h, quando visita o Sport Recife na Arena Pernambuco. Mais cedo, às 16h, o Corinthians recebe o Juventude no Parque São Jorge.

O jogo

A partida começou truncada entre as equipes, o Corinthians trabalhava mais a bola no campo de ataque adversário, enquanto isso, o Real Brasília organizava as peças para se defender da pressão alvinegra. O jogo não proporcionava muitas emoções, as visitantes apostavam em bolas aéreas e em chegadas pela lateral esquerda para buscar a finalização. As Leoas do Planalto tentavam furar a defesa corintiana, mas sem sucesso. Aos 17 minutos, na saída de bola errada da goleira Camila, Jaqueline dominou a pelota nos peitos e acertou belo chute de fora da área para abrir o marcador.

Os minutos seguintes foram de domínio das Brabas. A chegada do Real Brasília veio de um lançamento para Giovana pela ponta, a camisa 12 trabalhou a bola, mandando na direção da goleira Nicole, que não teve muito trabalho para fazer a defesa. Na reta final do primeiro tempo, Vic Albuquerque recupera a bola no meio de campo e manda para Dayana receber na ponta esquerda. A meia chutou na meta realense, a goleira Camila deixou a bola escapar e sobrou para a camisa nove Andressa ampliar o placar.

Nos acréscimos, Jaqueline sofreu uma falta dentro da grande área e a arbitragem sinalizou pênalti para o Corinthians. A brasiliense Vic Albuquerque foi para a bola e converteu para o terceiro gol alvinegro na partida.

A volta para a segunda etapa se manteve com controle do Corinthians no jogo. Quando o relógio marcava 11 minutos, a lateral-esquerda Juliete lançou a bola dentro da área com direção à trave, a zagueira Petra marcou contra o quarto para a equipe paulista. Não demorou muito para sair o quinto gol do jogo. Vic Albuquerque encontrou Letícia, que subiu e cabeceou para aumentar a vantagem.

A sequência seguinte foi inacreditável para os torcedores do Real Brasília. De fora da área, Luciana mandou a bola no travessão, na sobra, Katyelle na frente do gol marcou o primeiro para o Real, de cabeça. Pouco tempo depois, quando a juíza Michelle apitou para recomeçar a partida, a defesa do Corinthians tentou sair com a bola, mas a camisa 10 Manu dominou a bola e, do meio decampo, chutou forte, fazendo um golaço para as donas da casa.

Aos 32, Letícia Monteiro achou a brecha em meio a defesa do Real Brasília e, livre de marcação, fez o segundo dela no jogo e o sexto da partida. Para carimbar a vitória, nos acréscimos o Corinthians fez mais dois. Com Jhonson furando a defesa, anotou o sétimo sem muita dificuldade. O oitavo ficou para a atacante Gisela Robledo, a camisa 7 bateu cruzado e deu números finais.

Ficha técnica

Série A1 do Campeonato Brasileiro

Real Brasília 2 x 8 Corinthians

Local: Estádio Bezerrão, no Gama, Brasília

Árbitro: Michelle Peixoto Safatle

Público: 322 pessoas e renda R$5.175,00

Real Brasília

Camila Menezes; Luciana (Hillary), Petra, Pitty e Renata Rosa (Edna); Baião, Primo, Ju Morais (Kim), Maiara (Manu) e Giovana; Katyelle. Técnico: Dedé Ramos.

Gols: Katyelle e Manu

Cartão amarelo: Baião

Corinthians

Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina e Juliete; Dayana Rodriguez, Vic Albuquerque e Andressa Alves; Eudimilla (Gisela), Jaqueline (Carol Nogueira) e Ariel Godoi (Letícia Monteiro). Técnico: Lucas Piccinato.

Gols: Jaqueline, Andressa Alves, Vic Albuquerque, Juliete, Letícia Monteiro (2x), Jhonson e Gisele

Cartão amarelo: Não houve.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima