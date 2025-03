Talles Magno promete concentração total do Corinthians para a decisão do Paulista

O Corinthians saiu em vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Antes de decidir o título em casa, na próxima quinta-feira (27) e tentar quebrar um jejum de cinco anos, a palavra-chave dentro do elenco alvinegro é concentração.

É o que destaca o atacante Talles Magno. O jogador classificou a final como algo extraordinário e que todo o time deve entrar completamente ligado. Além disso, Talles pontuou que o grupo está bem em todos os aspectos e confiante para conquistar o título.

“Acho que é a concentração de cada um, né. Em qualquer jogo temos essa concentração, mas falando de uma final, é uma coisa extraordinária. É uma coisa que você não pode desligar nem um minuto, e eu acho que todos os jogadores do Corinthians estão preparados e dispostos a fazer de tudo por esse título. O grupo está bem, física e mentalmente, e bem confiante para essa grande decisão”, afirmou.

Talles Magno ocupa a artilharia do Corinthians no Paulista junto com Yuri Alberto. O atacante garantiu que a disputa entre os dois é sadia e espera que os dois possam contribuir na final para que o Timão saia com a taça.

“Por mais que tenha essa briga sadia dentro de campo, a gente só dá risada. Eu nem penso nisso dentro de campo, nem nos treinamentos. Eu toco para ele, ele toca para mim. Quando eu entro, eu faço gol, e nós nem lembramos dessa situação. Mas eu acho que qualquer um dos jogadores quer ser o artilheiro do time no Paulistão, quer fazer gols em finais. Estou lutando por isso, e ele também. Se Deus quiser, na final sai um dele e um meu”, ressaltou.

