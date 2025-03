São Paulo estreia com vitória sobre o Fla no Brasileiro feminino

Atual campeã da Supercopa feminina, o São Paulo começou muito bem sua campanha na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro da categoria nesta segunda-feira (24/3). Em grande estilo, foi até o Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e venceu o Flamengo por 1 a 0. Gol de Isa no início do segundo tempo. Apesar de sofrer pressão no primeiro tempo, as são-paulinas, souberam frear os ataques das cariocas. E anularam a goleadora Cristiane. Na etapa final, dominaram e mereceram a vitória.

Assim, o Flamengo repete o que ocorreu na temporada passada: derrota na estreia. E se vê como freguês das são-paulinas, afinal, foi eliminado pelo rival na semifinal da Supercopa.

Como o São Paulo venceu o Flamengo

O Flamengo foi bem superior no primeiro tempo. Apesar de ver o São Paulo um pouco mais ousado nos primeiros minutos, logo o time carioca impôs o seu jogo e teve as melhores oportunidades. Na melhor delas, Jucinará mandou a bola no travessão da goleira Carlinha.

No entanto, no segundo tempo, o Flamengo deu um tremendo mole na marcação aos dois minutos, deixando Dudinha desmarcada e dando a possibilidade para que ela finalizasse na saída de Isa, no meio da pequena área. Foi só dominar, entrar na área e tocar na saída de Isa Cruz.

O Fla quase empatou dois minutos depois, quando Fernanda voou para tentar escorar um cruzamento de Ju Ferreira, mas sem sucesso. O time carioca seguiu pressionando. Mas o São paulo, demopiis dos 20 minutos, começou a administrar o tempo. E teve tudo para ampliar com Isa. Mas desta vez ela desperdiçou a chance. Afinal, abolapassou raspando. Contudo, o 1 a 0 ficou de bom tamanho para as paulistas.

Jogos da 1ª rodada do Brasileiro feminino

Sábado (22/3)

Internacional 2×3 Bahia

Juventude 1×1 América-MG

Domingo (23/3)

Palmeiras oxo Brangantino

Ferroviária 7×0 Sport

3B Amazônia 0x1 Fluminense

Cruzeiro 4×3 Grêmio

Segunda-feira (24/3)

Real Brasília 2×8 Corinthians

Flamengo 0x1 São Paulo

