Presidente do Inter comenta cobrança do Flamengo: ‘Está no direito’

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, comentou sobre as declarações feitas pelo Bap, presidente do Flamengo, sobre os clubes que devem ao Rubro-Negro. Afinal, o Colorado está na lista dos devedores pela negociação por Thiago Maia.

“O Flamengo está no direito dele. Assim como o Internacional tem seus credores, aqueles que devem ao clube. Nós estamos sempre tratando da melhor forma possível. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os clubes do sul tiveram no ano passado, e isso tem reflexos”, iniciou em entrevista à TNT Sports.

“Não é do feitio do Internacional ficar com esse compromisso em aberto, mas são situações excepcionais. A gente está buscando a solução. Agora, a exposição de credor se a gente for fazer isso no futebol brasileiro, todos os clubes vão ter alguma demanda”, completou o presidente colorado.

Relembre o caso

O Flamengo acionou o Internacional na CNRD, da CBF, por falta de pagamento na venda de Thiago Maia, em agosto de 2024. A transação, fechada por 4 milhões de euros em dez parcelas, deveria ter iniciado no mês da venda com 250 mil euros, mas o Colorado não realizou o pagamento.

Recentemente, o Rubro-Negro foi empecilho na tentativa de os gaúchos revenderem o volante ao Santos. Na ocasião, o Peixe não conseguiu apresentar as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo para finalizar a transação.

