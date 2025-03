Leila afirma que Palmeiras vai brigar por fair play financeiro no Brasil

Na segunda-feira (24), com apoio de praticamente todos os clubes da primeira divisão e demais, Ednaldo Pereira foi reeleito presidente da CBF e seguirá no cargo até 2030. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, compareceu à federação, votou no mandatário e afirmou que cobrará com mais rigor o fair play financeiro no futebol brasileiro.

“É preciso debater o fair play financeiro. Alguns clubes atrasam o pagamento de direitos de imagem, cumprem a CLT, mas não pagam imagem. Além disso, adquirem jogadores sem honrar compromissos e seguem competindo em igualdade. Isso distorce o campeonato. Entendemos a dificuldade de quem não consegue pagar em dia, mas vamos cobrar firme essa questão”, disse Leila.

“O Palmeiras mantém seus compromissos em dia e exigimos que os outros também façam o mesmo, inclusive com o próprio Palmeiras”, reforçou a dirigente.

O que é o fair play financeiro citado por Leila Pereira, do Palmeiras?

A medida busca estabelecer regras para um maior controle financeiro dos clubes, garantindo que suas gestões honrem compromissos e dívidas conforme os investimentos realizados. Esse formato é amplamente utilizado na Europa. Leila Pereira destacou que o Palmeiras cumpre sua parte e relembrou a polêmica do gramado sintético, que colocou o clube no centro das discussões.

“Clubes pagando em dia acabam prejudicados por aqueles que não honram seus compromissos. Essa é uma pauta extremamente importante. Não é o gramado sintético, sendo outra discussão, certo? O que cria o desequilíbrio nas competições não é o gramado, mas sim a falta de fair play”, concluiu Leila.

