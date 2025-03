Paul Pogba recebe astros do esporte em aniversário de 32 anos

O meia Paul Pogba conseguiu reunir de Jimmy Butler, astro do Golden State Warriors na NBA, ao tenista espanhol Carlos Alcaraz em seu aniversário de 32 anos. Embora o jogador francês esteja afastado dos gramados desde 2023 devido a uma suspensão por doping, sua imagem ainda atrai atenções e, não à toa, o evento gerou buzz nas redes sociais.

Butler e Pogba sustentam uma amizade de longa data e, inclusive, estiveram juntos recentemente. Em janeiro, os dois se reuniram em Miami, na Flórida, para desfrutar de momentos juntos, reforçando sua conexão que transcende as quadras e os campos.

Paul Pogba, que recentemente celebrou o fim de sua suspensão de 18 meses imposta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), está em um novo capítulo de sua carreira. A punição, inicialmente de quatro anos, sofreu redução após um processo de apelação no final do ano passado. Com seu retorno aos campos se aproximando, o jogador está avaliando suas opções. De acordo com informações do jornal espanhol “Marca”, duas possibilidades se destacam: a Major League Soccer (MLS) e a liga da Arábia Saudita.

Os Estados Unidos também aparecem como um destino atraente, visto que possui residência no país e esteve recentemente em companhia de David Beckham, proprietário do Inter Miami. Com a janela de transferências da MLS se fechando em 23 de abril, a pressão para uma decisão rápida aumenta. Alternativamente, a Arábia Saudita se apresenta como uma opção financeiramente vantajosa.

????| Carlos Alcaraz ????, Jimmy Butler ???? and Paul Pogba ?? pic.twitter.com/lRWTTSarsw — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) March 24, 2025

Punição de Paul Pogba

O jogador enfrentou sérias consequências após testar positivo para testosterona em um exame antidoping realizado em setembro de 2023, após a partida contra a Udinese, válida pelo Campeonato Italiano. Após o ocorrido, os caminhos de Pogba e da Juventus, clube em que o francês jogava, se separaram. Em novembro de 2023, ambas as partes concordaram com a rescisão contratual – que ainda teria validade por mais uma temporada.

Como dito, a punição inicial previa quatro anos de afastamento, porém o jogador conseguiu uma redução significativa ao recorrer Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e a pena caiu para 18 meses. A decisão gerou debates e ceticismo na comunidade esportiva, já que muitos questionavam a rigidez das normas antidoping e a justiça das punições.

