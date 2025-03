Corinthians x Cuiabá: Brasileirão-Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians venceu a Copinha nesta temporada e agora busca mais um título, o do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (26), o time vai medir forças contra o Cuiabá. O duelo será no Parque São Jorge, casa do Timão, com horário marcado para as 15h (de Brasília). Os dois times estão próximos na tabela, ocupando a sexta e a sétima colocação, respectivamente.

Onde assistir

Sem transmissão oficial.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, aliás, soma uma vitória e um empate na competição. O Timão jogará em seus domínios, tentando desgarrar do adversário. A equipe paulista é a sexta colocada e disputou dois jogos. Os oito mais bem colocados garantem vaga na próxima fase. O ataque será formado por Gui Negão e Dieguinho, sendo as esperanças de gol sob o comando de Orlando Ribeiro.

Como chega o Cuiabá

Diferentemente do seu rival desta quarta-feira, o Cuiabá, portanto, chega com uma vitória de goleada por 6 a 0 sobre o Juventude. O jogo contra o Flamengo foi adiado, pois o rival estava na disputa da Libertadores da categoria. Desse modo, a equipe busca manter o embalo e seguir no limite de equipes que se classificam à próxima fase. Nathan Cruz é a esperança de gols.

CORINTHIANS X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 3ª rodada

Data e Horário: 26/03/2025, às 15h

Local: Parque São Jorge – São Paulo

CORINTHIANS: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vini Gomes; Yago, Bahia e Pedro Thomaz; Luiz Eduardo, Dieguinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

CUIABÁ: Felipe, Marco Anthônio, João Silva, Sávio, Pedro Henrique e Marcelo; Niltinho, Índio, Yuske, Rafinha e Nathan Cruz. Técnico:

