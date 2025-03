Banco avalia valores de uma possível SAF do Fluminense; confira

O Fluminense está avaliando sua transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), com um valor estimado de R$ 850 milhões. Assim, o BTG Pactual, montou um documento com as principais informações e valores do negócio para apresentar a pontenciais investidores.

Um fundo proposto pelo banco prevê aportes de R$ 500 milhões, sendo R$ 270 milhões já no próximo ano, destinados a reforços e a recomposição de dívidas. A proposta é que a SAF adquira 60% do departamento de futebol do clube. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

A gestão da SAF, aliás, teria a liderança do atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Ele assinaria um contrato de cinco anos com remuneração baseada nas melhores práticas globais do mercado, com um bônus anual vinculado ao desempenho do time. O documento não informa, mas estima-se que o salário de Bittencourt seria em torno de R$ 250 mil mensais.

O documento do BTG não especifica todos os detalhes do contrato, mas confirma que, caso a SAF decida rescindir antes do prazo, será necessário pagar o valor restante do contrato. A proposta e os números devem ser apresentados a membros do Conselho Deliberativo do Fluminense no próximo dia 14 de abril, pelo próprio Bittencourt.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.