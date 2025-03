Tchê Tchê visa título da Sul-Americana pelo Vasco: ‘Por que não sonhar?’

Tchê Tchê, meia do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Após cair na semifinal do Campeonato Carioca e perder a chance de conquistar o primeiro título da temporada, o Vasco vai em busca de novos desafios. Afinal, além do início do Brasileirão, o Cruz-Maltino estreará na Sul-Americana na próxima quarta-feira (2).

A primeira partida no torneio continental será contra o Melgar, às 19h (de Brasília), no Peru. Assim, o meia Tchê Tchê comentou sobre suas expectativas para a competição. Para ele, não é impossível e, portanto, é preciso sonhar.

“A gente vai jogar a Copa Sul-Americana, por que não sonhar? A gente precisa ter algo para se pautar e desejar. Caso não aconteça, como converso na terapia, não pode ser algo que me frustre. Preciso ter um alvo para ficar no nível mais alto, e há o sonho”, disse em entrevista à TNT Sports.

O Vasco faz parte do grupo G da Copa Sul-Americana, que conta também com Melgar (Peru), Puerto Cabello (Venezuela) e Lanús (Argentina). Já pelo Brasileirão, o Gigante da Colina vai encarar o Santos no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Admiração por Philippe Coutinho

Além de comentar sobre os próximos desafios do Vasco, Tchê Tchê também falou sobre Philippe Coutinho, seu companheiro de equipe. O atleta demonstrou uma grande admiração pelo camisa 11 vascaíno e, além disso, revelou um apelido.

“Brinco bastante com ele. Ele é na dele também, mais quieto. Eu o chamo de Pequeno Príncipe aqui. Alguns já chamam também. Já fui na casa dele, vou me entrosando. Tenho uma admiração muito grande. Temos a mesma idade, mas desde criança, na base, você procura saber quem são os jogadores mais falados. Tinha ele, tinha Neymar, entre outros. Converso muito com ele”, comentou.

