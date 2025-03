Eliminatórias: Jornal da Argentina emite ‘último alerta’ antes de clássico contra o Brasil

A tensão entre Brasil e Argentina promete ser palpável no clássico que acontece nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Não à toa, o renomado jornal Olé publicou ‘um alerta’ à seleção albiceleste após as declarações de Raphinha – que seguem ecoando pelo continente.

Em entrevista à RomárioTV, Raphinha mostrou-se disposto a “dar porrada em argentinos”, e a fala se tornou tópico quente nas discussões esportivas. O Olé, então, destacou a importância de que os jogadores argentinos mantenham a calma e “não caiam nas provocações inconvenientes do adversário”.

“A atual campeã do mundo recebe o Brasil no dia em que pode carimbar seu passaporte para a Copa do Mundo e continuar a festa. Tomara que ninguém caia nas provocações inconvenientes do adversário”, alertou o jornal.

A reportagem ainda sublinha como a rivalidade transcende o jogo em si, sendo um verdadeiro espetáculo de emoções que envolve milhões de torcedores e uma rica história de confrontos memoráveis. Vale frisar que o clássico pode render classificação à Argentina, então tem um apelo ainda maior acerca do confronto.

A polêmica declaração

Instigado por Romário, o atacante do Barcelona respondeu afirmativamente ao questionamento sobre a possibilidade de uma abordagem mais agressiva no clássico. “Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!”, respondeu. A declaração levantou questionamentos sobre a adequação do tom utilizado pelo atleta brasileiro.

O clássico para Argentina

Não se trata de uma partida convencional para os hermanos, afinal o embate pode render à Argentina a tão esperada classificação para a próxima Copa do Mundo. Líder das eliminatórias, a Albiceleste pode garantir seu passaporte para o mundial antes mesmo de pisar em campo, dependendo do resultado do jogo entre Bolívia e Uruguai. Isso porque se os bolivianos, que figuram na sétima colocação, não garantirem o triunfo diante dos uruguaios, os argentinos poderão até perder para o Brasil e ainda assim se classificar.

O clássico de maior rivalidade do futebol sul-americano acontece nesta terça-feira, dia 25 de março, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.