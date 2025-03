Gabriel Carvalho já treina no campo, mas deve voltar ao Inter apenas em abril

O Inter está em contagem regressiva para a volta do meio-campista Gabriel Carvalho. O atleta, de 17 anos, recebeu aval para retomar trabalhos no campo. Assim, já fez algumas atividades envolvendo corridas em torno do gramado do CT Parque Gigante, no treino da última segunda-feira (24). A promessa teve a companhia do zagueiro Clayton Sampaio, que está em estágio avançado do tratamento de um traumatismo no calcanhar esquerdo.

Apesar dessa evolução, Gabriel ainda não retornou aos treinamentos com o restante do elenco. Isso porque, de acordo com avaliação do departamento médico do clube, ele não apresenta as condições físicas ideais. Deste modo, provavelmente o jogador não esteja à disposição do técnico Roger Machado para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Colorado inicia a sua trajetória no torneio no próximo sábado (29), quando enfrenta o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã. A expectativa é de que o jogador esteja apto a partir de abril.

Carvalho sequer estreou na temporada, pois ainda em janeiro sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante um jogo-treino com a Seleção Brasileira sub-20. Devido ao problema, o meio-campista foi cortado e não disputou o Sul-Americano da categoria. Vale relembrar que o meio-campista, de 17 anos, vive seus últimos momentos como atleta do Inter. Isso porque o clube aceitou oferta acima de R$ 100 milhões do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. A conclusão das tratativas ocorreu em janeiro, e Gabriel sacramentará sua transferência na metade de 2025.

Inter pode ter escalação inédita para a estreia no Campeonato Brasileiro

O treinador Roger Machado não terá o goleiro Rochet e os atacantes Borré e Carbonero durante parte da preparação para o primeiro compromisso na Série A. O comandante precisará fazer pelo menos uma modificação na equipe com a lesão muscular do zagueiro Victor Gabriel. Portanto, há uma preferência por Juninho pelo fato de também ser canhoto. A manutenção de Rogel é outra possibilidade. A paralisação para a data Fifa e o hiato de 12 dias sem jogos entre o título estadual e a estreia no Campeonato Brasileiro reacenderam a concorrência por vagas no time. Afinal, Rochet disputa com Anthoni a titularidade na meta, Bruno Henrique e Thiago Maia no meio, além de Carbonero e Wesley, e Borré e Valencia no setor ofensivo.

Portanto, há a probabilidade uma escalação inédita para o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel), Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia); Vitinho, Alan Patrick, Wesley; Borré.

