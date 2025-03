Botafogo avança em renovação de contrato com Savarino

Savarino foi um dos destaques do Botafogo em 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está perto de renovar o contrato do venezuelano Savarino até junho de 2028. O atacante tem vínculo atual até o fim de 2026 e foi um dos pilares do time na campanha dos títulos da Libertadores e Brasileiro em 2024. A informação inicial foi do jornalista Matheus Mandy.

Savarino também vai receber um aumento salarial por conta da renovação de contrato. A multa do jogador para clubes do exterior será de 20 milhões de dólares, cerca de R$113 milhões na cotação atual.

Savarino já completou um ano de Botafogo. Ele chegou ao Glorioso em 2024, vindo do Real Salt Lake, da MLS (EUA). De lá para cá, foram 62 jogos, com 15 gols marcados e 13 assistências pelo Alvinegro.

Assim como a maior parte do elenco, Savarino teve um início ruim, sem muito destaque. Mesmo assim, a expectativa é de que se torne um dos pilares do time comandado pelo técnico Renato Paiva.

O atacante, aliás, agora está a serviço da seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias. Depois disso, o Botafogo aguarda a reapresentação de Savarino, que já vai se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, às 16h, no domingo, no Allianz Parque.

