Antigo caso de Cebolinha, do Flamengo, retoma casamento com atleta do Grêmio

Ex-pivô de separação de Everton Cebolinha, do Flamengo, reata casamento com Luan Cândido, do Grêmio

A influenciadora Ivana Bermanelli retomou seu casamento com Luan Cândido, que recentemente transferiu-se para o Grêmio. O casal ainda não oficializou a reconciliação oficialmente. Apesar disso, a modelo deu pistas que eles voltaram a se relacionar, no último final de semana. Na ocasião, ela celebrou seus 28 anos.

Em postagem nas redes sociais para celebrar o aniversário, Ivana exibiu que recebeu de presente um buquê de rosas vermelhas. Além disso, ostentou o mimo na frente da Porsche branca, que pertence a Luan. Tal registro e as mãos dadas dentro do veículo expuseram que os dois se reaproximaram. O reforço do Grêmio ainda presenteou a amada com outros itens de luxo. Recentemente, o lateral-esquerdo de origem tomou conhecimento que será pai, mas do seu namoro anterior, com Caroline Feitosa. Luan soube da gravidez pouco tempo depois de decidir por dar fim ao relacionamento, que ocorreu há pouco tempo.

Reaproximação de antiga ex-esposa é crucial para jogador do Grêmio terminar namoro

Afinal, Caroline foi a Porto Alegre com o defensor quando a transferência para o Tricolor Gaúcho estava perto de ser concluída. De acordo com rumores, o jogador voltou a ter uma relação afetuosa com a ex-esposa, o que motivou o fim do relacionamento.

Luan e antiga namorada não pretendiam ter filhos e, segundo relatos de pessoas próximas, o atleta não deseja voltar a ter contato com Caroline. Assim, a discussão de temas, como a pensão do futuro filho, passou a ser conduzida por Ivana. O jogador do Grêmio e a modelo já tiveram um filho na relação. No período em que estiveram separados, Bermanelli passou a ganhar notoriedade por caso com Cebolinha, do Flamengo. Inclusive, rumores apontam que ela foi a responsável pelo fim do casamento do atacante com Isa Ranieri, no ano passado.

