Justiça nega novo recurso de Augusto Melo de derrubar votação de impeachment no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tentou novamente derrubar a votação de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. O embargo, entretanto, foi aceito pela Justiça de São Paulo por unanimidade, na última quinta-feira. A decisão teve a publicação pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

A contestação de Augusto Melo é por acreditar que “inexiste vício, violação ou negativa de vigência de qualquer disposição legal”. De acordo com o “ge”, o advogado do dirigente deve levar o caso até a última instância, em Brasília.

Além disso, entre os argumentos apresentados pelo presidente do Corinthians, foi a impossibilidade de realizar a defesa. Contudo, as autoridades não acolheram o embargo do dirigente. Augusto Melo, agora, aguarda o agendamento da reunião que poderá afastá-lo do poder. Ainda não há data prevista para um novo encontro no Conselho Deliberativo.

O processo de impeachment

A reunião para decidir o futuro de Augusto, inicialmente, iria acontecer no dia 28 de novembro do ano passado. Porém, com a reunião prestes a começar naquela ocasião, Augusto Melo apresentou uma decisão liminar da Justiça que refletiu no adiamento do pleito. Posteriormente, a liminar caiu.

O processo de impeachment do presidente do Corinthians foi suspenso em janeiro, depois de o Conselho Deliberativo votar favorável à admissibilidade do processo, em derrota apertada de Augusto por 126 a 114. Depois de mais de cinco horas, o órgão interrompeu a reunião e a votação do impeachment por questões de segurança. Ainda não há data e nem local para a continuidade.

Augusto Melo corre o risco de ser afastado do cargo por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube.

