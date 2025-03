Palmeiras terá voo fretado e fisioterapeutas para os seis convocados na Data Fifa

Piquerez e Facundo Torres estão com a Seleção do Uruguai - (crédito: Foto: Divulgação / AUF)

A Palmeiras sacramentou a operação para o retorno de seus jogadores convocados, cedidos às seleções de Brasil, Colômbia e Uruguai, nesta Data Fifa. Os seis atletas chegam na madrugada desta quarta-feira (26) em São Paulo, em voos fretados, acompanhados de três fisioterapeutas do clube.

O Verdão enviou os profissionais para acelerar o processo de recuperação dos jogadores de olho na decisão do Campeonato Paulista, que ocorre na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Richard Ríos estará a serviço da seleção da Colômbia e retorna de Barranquilla com o fisioterapeuta Bruno Presotto. No voo fretado pelo Palmeiras, também estará o atacante paraguaio Romero, do Corinthians.

Por outro lado, o trio de uruguaios formado por Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres estará em aeronave fretada vindo da Bolívia. Os atletas, que não atuaram na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na última sexta-feira, estarão acompanhados do fisioterapeuta Gustavo Kaschel.

Por fim, Estevão e Weverton têm logística mais simples e voltam no voo da Seleção Brasileira direto de Buenos Aires. A dupla terá a companhia de Lucas Freitas, coordenador de fisioterapia do Palmeiras e que está com a delegação canarinho nesta Data Fifa.

Dessa maneira, o Palmeiras ainda treina na quarta e na quinta de manhã antes de enfrentar o Timão. A equipe precisa vencer por dois gols de diferença na casa do rival para sair com o título paulista. Um triunfo por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.