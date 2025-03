Gerson não tem lesão detectada, mas vira dúvida para Flamengo x Inter

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (25), um novo boletim médico. O clube informou que Gerson não teve lesão detectada em exame de imagem no Ninho do Urubu e apresentou apenas desgaste físico. O meia, afinal, sentou a coxa esquerda durante a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia por 2 a 1 em Brasília.

Desta maneira, Gerson ainda tem chances de jogar a estreia rubro-negra no Campeonato Brasileiro no sábado, contra o Inter no Maracanã, às 21h (de Brasília). Ele passará por nova avaliação nos próximos dias e pode ficar à disposição se não sentir mais dores.

Por outro lado, Arrascaeta, com uma lesão na coxa direita, sofrida na derrota do Uruguai para a Argentina por 1 a 0, é o único desfalque já confirmado para a estreia no Brasileirão. Por fim, o atacante Bruno Henrique iniciou a transição física nesta terça no Ninho e pode ficar à disposição para o duelo contra o Inter.

O Flamengo estreia contra o Internacional, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo da temporada, o técnico Filipe Luís terá que rodar o elenco por conta do calendário intenso.

