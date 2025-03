Definida arbitragem para Fortaleza x Fluminense, pelo Brasileirão

O ..rbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima, do jogo entre as equipes da SE Palmeiras e C Atl..tico Mineiro, durante partida v..lida pela nona rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena MRV. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

A CBF definiu nesta terça-feira (25) a arbitragem para a primeira partida do Fluminense no Brasileirão, contra o Fortaleza, no sábado (29). Através de seu site oficial, a Confederação confirmou Rodrigo José Pereira de Lima (PE) como o árbitro do jogo.

Ele terá auxílio, então, de Alex Ang Ribeiro (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) ficará a cargo do VAR. O último jogo do Fluminense com Rodrigo José Pereira contou com polêmica, aliás.

Afinal, o pernambucano ficou fora da 20ª rodada do Brasileirão de 2023 por conta de um erro na 19ª rodada, em derrota do Flu por 2 a 1 para o Grêmio. Na ocasião, Pereira teria ignorado pênalti de Rodrigo Ely em Nino já nos minutos finais do prélio.

Em vídeo divulgado no canal oficial da CBF no YouTube, o ex-chefe da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, e os árbitros Emerson Carvalho e Péricles Bassols chegaram a um consenso de que houve pênalti não marcado. O VAR da partida, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa), também ficou na “geladeira” na rodada seguinte.

Fluminense e Fortaleza se enfrentam no sábado, às 18h30 (de Brasília), pela abertura do Brasileirão. A partida ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O primeiro jogo do Flu em casa será na segunda rodada, contra o Red Bull Bragantino, no fim de semana dos dias 5 e 6 de abril. A data exata, porém, não tem confirmação por parte da CBF.

