Elogiado por Roger Machado, lateral Pablo celebra arrancada do Inter: ‘Trabalhar muito’

A campanha do Internacional no Brasileiro Sub-20 é efetiva. Com um elenco reforçado de atletas que treinam com o time profissional, o Colorado venceu as duas partidas que disputou e divide a liderança da competição com o Cruzeiro. Um dos destaques, o lateral-esquerdo Pablo foi peça-chave na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense. Aos 18 anos, o garoto oriundo do Celeiro de Ases sabe que pode tanto jogar a partida desta quarta-feira, contra o Palmeiras, como o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, com o time profissional, no sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

“Temos um elenco muito forte, nossa equipe sub-20 é extremamente entrosada e temos uma relação muito boa para entender o que o professor nos passa. Vamos trabalhar muito para alcançar nossos objetivos e fazer uma grande temporada na base. O grupo profissional me acolheu muito bem desde a minha chegada, me ensinou muita coisa e ainda continuam ensinando.

Ano tem sido positivo para Pablo, jovem do Inter

O ano de 2025 tem sido de grandes emoções para Pablo. Em janeiro, o garoto viu acontecer sua estreia no time profissional e em fevereiro sua primeira assistência com a camisa do Inter – justamente para o centroavante equatoriano Enner Valencia. A moral foi tanta que Pablo recebeu elogios e comparações do comandante colorado, Roger Machado.

“O Pablo só repetiu o treino dele, com personalidade. Cruzou, marcou, desarmou de disputas aéreas, disputas no chão. Me enxerguei em alguns momentos, um ‘neguinho’ de canela fina no campo”, brincou Roger, na oportunidade.

O atleta encara a possibilidade de alternar Brasileirão e Brasileiro Sub-20 com naturalidade. Para ele, não há pressa em acelerar processos e onde ele jogar, seja com o ex-goleiro Renan, na base, ou com o ídolo Roger Machado no profissional, vai ser satisfatório.

“O Roger é um grande treinador e uma pessoa melhor ainda. Ele sabe extrair o que eu tenho de melhor, tanto como atleta quanto homem, me ajuda muito dentro de campo. A assistência para o Enner me deu mais confiança, e, além disso, pude aproveitar muito com os jogos. Fico feliz com o desempenho que tive nas partidas em que tive oportunidade.”, explicou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.