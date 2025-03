Novo comentarista da Globo, André Balada vira presidente da Cabofriense

O ex-atacante André “Balada” assumiu a presidência da Cabofriense, clube pelo qual começou a carreira na base e terminou como profissional no ano passado. Vale lembrar que o centroavante é natural da cidade de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro.

Assim, ele deve conciliar esta com outra jornada: a de comentarista. Afinal, ele foi anunciado como “reforço” da Rede Globo na semana passada. Inclusive, após a aposentadoria, André, hoje aos 34 anos, também tem se destacado no futebol de botão.

“Mais um grande desafio para 2025. Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense, o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merece: a elite do futebol carioca”, comentou André Balada.

Após aposentadoria, André Balada revelou torcer pelo Flamengo

Ele se formou na Cabofriense e foi para o Santos em 2008, faturando o Campeonato Paulista Sub-20. Foi o artilheiro da competição. No ano seguinte, conseguiu a promoção aos profissionais e já em 2010 partiu para a Ucrânia, onde defendeu o Dínamo de Kiev. Dali para diante, circulou bastante.

Afinal, jogou no Bordeaux-FRA, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Sporting-POR, Grêmio, Gaziantep-TUR, Cuiabá, Torpedo Moscou-RUS, Ponte Preta, América-RJ e, enfim, voltou para a Cabofriense. Então, encerrou a carreira.

Seu período no América-RJ, de março a agosto de 2024, foi sob gestão de Romário na segunda divisão do Carioca. No time ele disputou 10 partidas e marcou 5 gols, três deles num hat-trick que ficou marcado por ser justamente contra a Cabofriense, sua casa de formação. Foi no dia 26/5/2024, e o América venceu por 3 a 0, todos os gols de André.

No dia 17/8/2024, o centroavante voltou para a Cabofriense, que – honrando seu apelido – ele considerou como “The Last Dance” (A última dança). Assim, seu último jogo foi no dia 11/9/2024, com derrota por 2 a 0 para o Olaria pela Copa Rio.

Após a aposentadoria, ele confessou que tinha uma frustração: não ter jogado no seu time de coração, que, na verdade, era o Flamengo.

André Balada chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Foi em julho de 2010, quando jogava pelo Santos e entrou na escalação de Mano Menezes para um amistoso contra os Estados Unidos.