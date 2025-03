Argentina x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, a partir das 19h30

Argentina e Brasil fazem o maior clássico do futebol mundial nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira é a terceira colocada na tabela, com 21 pontos, e pode ficar mais perto da Copa em caso de triunfo em Buenos Aires. Atual campeã mundial, a Argentina lidera com 28 pontos e entra em campo já classificada para a Copa de 2026. Isso porque Bolívia e Uruguai empataram mais cedo em duelo na altitude. A Voz do Esporte faz a cobertura deste confronto entre argentinos e brasileiros a partir das 19h30 (de Brasília).

Christian Rafael comanda e narra a cobertura deste Argentina x Brasil. A transmissão também contará com Rodrigo Seraphim e Pedrão Fut nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo pelas Eliminatórias com a Voz do Esporte.

