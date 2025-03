Bahia x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (26) em jogo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste. Dessa forma, a bola vai rolar às 19h, na Arena Fonte Nova. As duas equipes chegam embaladas para o duelo, afinal, foram campeãs estaduais no último final de semana.

As duas equipes disputam a liderança e somam dez pontos. O Bahia, com quatro partidas, lidera pelo saldo de gols (9). O Ceará, por sua vez, é o terceiro lugar, com cinco jogos realizados e três gols de saldo. Entre eles, aparece o CSA, com seis partidas e seis gols de saldo. O Grupo B tem oito times, que se enfrentam em turno único. Quem vencer, estará classificado para as quartas de final.

Onde assistir:

Premiere

Como chega o Bahia

Líder do grupo e com a classificação encaminhada a três jogos para o fim da primeira fase, o técnico Rogério Ceni deve poupar alguns dos principais jogadores. Vale lembrar que o Tricolor disputa ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Como chega o Ceará

O Vozão, por sua vez, pensa em foco total no Bahia. O Ceará, vale lembrar, não tem competições internacionais a disputar nesta temporada. Pedro Raul, Guilherme, Marcos Victor, Matheus Bahia, Bruno Tubarão, Richardson, Pedro Henrique e Ramon Menezes estão fora, por variados motivos.

Data e horário: quarta-feira, 26/03/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Willian José Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon. Técnico: Sebastián Beccacece

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Auxiliares: Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)





