América-MG x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino se aproxima, trazendo um confronto entre os times alviverdes. As jogadoras do América enfrentam o Palmeiras nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Arena Independência.

Embora a competição ainda esteja no início, tanto o América quanto o Palmeiras buscam pontuar. Afinal, ambas as equipes empataram na rodada inaugural.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Brasil.

Como chega o América

As jogadoras do América chegam abaladas para o jogo de quarta-feira, após um episódio que marcou a estreia no Brasileirão. Afinal, quatro jogadoras registraram boletim de ocorrência por assédio contra um dos assistentes da equipe de arbitragem. O suspeito, aliás, está afastado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O caso, afinal, foi encaminhado à Delegacia da Mulher, que investigará o ocorrido e tomará as providências necessárias. Em nota, o América repudiou o episódio:

“O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.”

Como chega o Palmeiras

As jogadoras do Palmeiras, afinal, buscam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na estreia, elas empataram sem gols com o Bragantino.

AMÉRICA X PALMEIRAS

2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data-Hora: 6/3/2025 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: TV Brasil

América: Tainá, Vick, Mayara, Mimi, Ana Flávia, Ilana, Arias, Iara, Gadu, Rafa Levis, Soraya. Técnico: Jorge Victor.

Palmeiras – Natasha, Pati, Diany, Fe Palermo, Isadora Amaral, Brena, Tainá, Yoreli, Soll, Amanda Gutierres, Laís Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Arbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Assistentes: Andressa Oliveira Pereira (MG) e Caroline Costa Silva (MG)

