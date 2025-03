Argentina x Brasil: Dorival chama responsabilidade e pede desculpa por derrota

Dorival Junior reconheceu a péssima atuação do Brasil, disse entender sentimento de decepção, mas pediu apoio para sequência do trabalho - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O técnico Dorival Júnior não fugiu da responsabilidade diante da péssima atuação do Brasil na goleada sofrida para a Argentina, por 4 x 1, na noite desta terça-feira (25/3), no Monumental de Nuñez. Na coletiva pós-massacre, o comandante da Seleção Brasileira pediu desculpas ao torcedor, admitiu os méritos e a superioridade imposta pelo principal rival e disse não temer com uma possível demissão do cargo após não fazer a equipe engrenar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O impactante tropeço no primeiro compromisso após completar um ano no cargo mexeu com o ânimo do comandante canarinho. Visivelmente abatido enquanto respondia às perguntas dos jornalistas, Dorival tratou o resultado diante da Argentina como uma "derrota marcante" e citou viver o momento mais delicado à frente da Seleção. Questionado sobre a continuidade do trabalho, evitou criticar Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Tudo o que planejamos desde o primeiro minuto de partida não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Peço desculpas ao torcedor brasileiro. Foi uma noite muito complicada para todos nós", lamentou, afirmando não ter controle sobre o futuro à frente do Brasil. "Seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa sobre o presidente da CBF. Ele não deixou de estar presente ou nos apoiar. Toda condição vem sendo dada. (Ficar) é uma situação que foge ao meu comando", despistou.

O técnico reconheceu a atuação apática da equipe. "A pressão é sempre grande. Nunca fujo às minhas responsabilidades e tenho consciência do que representa. Natural que tudo aquilo que programamos acabou não acontecendo. Tenho que reconhecer. Com merecimento, eles construíram o resultado e não tivemos nenhum sentido de reação. É complicado tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor da Argentina", afirmou.

Dorival disse entender o sentimento de decepção dos torcedores, mas pediu um voto de confiança no trabalho em andamento. "Estava sendo desenvolvido e está acontecendo. É natural que um resultado como esse machuca muito. É um sentimento de todos nós. Ainda mais contra uma equipe com disputas memoráveis com a Seleção Brasileira. Esperava uma reação um pouco diferente nossa pelo o que vinha acontecendo no dia a dia", detalhou.

Na entrevista após deixar o gramado, o zagueiro e capitão Marquinhos fez questão de não colocar a responsabilidade da dura derrota diante da Argentina inteiramente sob os ombros de Dorival Júnior. "É uma derrota que dói muito. Em um clássico, na casa deles. A culpa não é só do professor, mas de todos nós jogadores. Não pode acontecer. A gente pede para os torcedores terem calma", destacou o camisa quatro.

Com o futuro em xeque, a comissão técnica liderada por Dorival Júnior terá dois meses para idealizar uma recuperação da Seleção Brasileira. A equipe volta a se reunir na Data Fifa de junho, quando visitará o Equador, no quinto dia do mês, e recebe o Paraguai, cinco dias depois, em jogos da sequência das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Com 14 jogos disputados, o Brasil está em quarto lugar, com 21 pontos conquistados.