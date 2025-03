Brasil sofre pior derrota de sua história nas Eliminatórias

A derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, nesta terça-feira (25/3), no Monumental de Nuñez, entrou para a história da Canarinho nas Eliminatórias da Copa. E de uma forma bastante negativa. Isso porque foi o pior revés brasileiro na história da competição.

O resultado superou um revés por 3 a 0 para o Chile, em 2000, que antes era a pior derrota do Brasil nas Eliminatórias da Copa. Além disso, esta também é a primeira vez que a Seleção Brasileira perde os dois jogos para a Argentina na competição. No primeiro turno, em embate no Maracanã, os Hermanos também levaram a melhor, mas por 1 a 0.

Por fim, o Brasil também não perdia por pelo menos três gols de diferença para os hermanos desde 1964. O pior resultado para o rival é um 6 a 1 em amistoso disputado em 1940.

“Pós-jogo é difícil falar. É lamentar. Uma derrota que dói muito, num clássico como esse e na casa deles. É difícil. Começamos o jogo muito mal, muito abaixo do que podemos fazer. Eles estão numa rotação de confiança e de trabalho muito grande. Souberam ser inteligentes. A culpa não é só do professor. É dos jogadores. Isso que fizemos aqui não pode acontecer mais uma vez”, disse Marquinhos, após a partida.

