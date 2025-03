Sport x Altos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de avançar em primeiro lugar no Grupo A da Copa do Nordeste, o Sport recebe o Altos nesta quarta-feira (26) às 21h30, na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela sétima e última rodada da fase inicial. Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

Onde assistir:

Premiere

Como chega o Sport

O Sport pode ter um novo reforço de última hora, afinal, o lateral-esquerdo Dalbert deixou o treino desta quarta-feira (25) com desconforto na panturrilha (não revelada qual). Por outro lado, o técnico Pepa deve ter os retornosdo atacante Gonçalo Paciência e do meia Rodrigo Atencio, recuperados de problemas físicos. O Leão entra em campo com o segundo lugar, com 12 pontos, a dois do líder Vitória, que visita o lanterna Moto Club no mesmo horário.

Como chega o Altos

A equipe piauense chega para o duelo com cinco desfalques na bagagem: os zagueiros Albert e Joécio, o lateral-direito Negueba, o meio-campo Reinaldo e o atacante Rodrigão. O primeiro cumpre suspensão após ter sido expulso nos últimos jogos, enquanto os demais têm problemas físicos. O Altos está em sétimo lugar, com seis pontos, e ainda tem chances de se classificar.

Eliminado do Piauiense há 10 dias, o Altos demitiu o técnico Francisco Diá. Assim, o auxiliar Jeferson Cirilo comandará o time.

Sport x Altos 7ª rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: quarta-feira, 26/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Caíque; Hereda, Silva, Lucas Cunha e Cariús; Queiroz, Rivera e Dominguez; Gustavo Maia, Arthur Sousa e Carlos Alberto Técnico: Pepa

Altos: Careca; Gean, Leandro Amorim, Sávio e Neto Borges; Leozidio, Jonathan, Luan e Dieguinho; Felipe Sales e Wesley Pratti (Cleiton Robozão) Técnico:

Árbitro:

Auxiliares:





