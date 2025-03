Scaloni comenta declarações de Raphinha: ‘Eu entendo’

A goleada da Argentina em cima do Brasil coroou a classificação dos hermanos para a Copa do Mundo. A festa no Monumental de Núñez mostrou que a lua de mel com o time de Lionel Scaloni segue em alta, mais de dois anos após a conquista da Copa.

Uma das coisas que aumentou o clima antes do jogo foi a declaração de Raphinha, que afirmou que o Brasil daria “porrada neles”, em entrevista à Romário. Scaloni afirmou que não chegou a ver as declarações do jogador do Barcelona, mas afirmou que entende o brasileiro e ressaltou que isso não alterou a atuação da Argentina.

“Não cheguei a ver as declarações, mas me parece que isso é do jogo. Entendo a situação, é um Brasil e Argentina e não precisa de declarações para um jogo assim. Não foi por isso que jogamos assim, pelo contrário. Entendo Raphinha, porque sei qual é o seu propósito, defender sua equipe, e não interferiu no nosso. Com ou sem declarações, ambas as equipes jogaram suas partidas. Não creio que houve intenção de machucar alguém”, destacou.

Para o treinador, a construção da goleada passou pelo primeiro gol logo no começo do jogo. Scaloni apontou que o Brasil deixou mais espaços para sua equipe trabalhar, e que seu elenco consegue se adaptar bem às partidas.

“É difícil pressionar uma equipe tão técnica. Acredito que o gol rápido ajudou para que eles (Brasil) se abrissem um pouco mais. Pudemos ocupar melhor os espaços, sobretudo com esse tipo de jogadores, que estão todos se adaptando muito bem”, enfatizou.

Momento do futebol brasileiro

O treinador também comentou sobre o momento do futebol brasileiro. Scaloni se disse fã do país vizinho, recordou a história brasileira e acredita que o Brasil passa apenas por um momento de dificuldade.

“É um momento de dificuldade, porque tem história. Assim como a Argentina tem história, o Brasil tem mais história, tem cinco mundiais. Eu sou fã do futebol brasileiro, da Seleção, e seguramente é um momento de dificuldade”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.