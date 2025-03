Primeiro título e carrasco dos rivais: saiba quais marcas Yuri Alberto pode atingir no Corinthians

Yuri Alberto é o grande destaque do Corinthians na temporada e soma cinco gols em 13 jogos, contando o da primeira partida da final do Paulistão contra o Palmeiras. Na próxima quinta-feira (27), o atacante pode alcançar números ainda mais importantes pelo Timão, incluindo o de maior carrasco do grande rival. Ele aparece atrás apenas de Romarinho, que marcou cinco vezes contra o Alviverde.

Com quatro bolas na rede em nove jogos contra o Palmeiras, Yuri Alberto está empatado com Roger Guedes – que deixou o clube alvinegro há duas temporadas – e Jô. Além disso, ele pode se tornar o maior goleador da equipe em clássicos. Nessa lista, Jô e o ex-meia Danilo lideram com 12 gols, contando partidas contra São Paulo e Santos.

Para atingir seus objetivos, Yuri precisa marcar pelo menos uma vez contra o Palmeiras. O bom momento do atacante anima a torcida, já que fez gols nos dois confrontos mais recentes contra o rival: no Brasileirão de 2024 e na final do Estadual. Além das marcas individuais, também busca seu primeiro título pelo Alvinegro desde sua chegada em 2022.

Yuri Alberto pode ser campeão pela primeira vez no Corinthians

Se o Corinthians vencer a final, aliás, encerrará um jejum de títulos que dura desde 2019, acumulando seis anos sem conquistas. Além disso, impedirá o inédito tetra estadual do Palmeiras, que vem de um tricampeonato. Para erguer a taça, portanto, a equipe de Ramón Díaz precisa pelo menos empatar. Se perder por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

