Abel Ferreira tem aproveitamento favorável em finais pelo Palmeiras

Abel conta com bom retrospecto para mudar situação na final do Paulista

O Palmeiras saiu atrás na disputa da final do Campeonato Paulista. Além do trabalho em campo, o Verdão busca motivação no passado para conseguir mudar o cenário da decisão. Junto com o tricampeonato conquistado com viradas nas finais, também está o bom retrospecto de Abel Ferreira em confrontos decisivos.

Desde 2020 no clube, o treinador conquistou oito títulos com a camisa alviverde. Em outras cinco oportunidades, ficou com o vice. Além disso, o português também já levou duas taças do Campeonato Brasileiro. No total, o português possui um aproveitamento de 61,5%.

Ao longo da trajetória no Palmeiras, Abel saiu perdendo apenas em decisões do Campeonato Paulista. Em quatro oportunidades na final do estadual, o português saiu perdendo em todas. Apenas na primeira, contra o São Paulo, saiu derrotado. Já nas outras, contra o Tricolor, Água Santa e Santos, conseguiu reverter a situação.

Agora, na quinta decisão, o Palmeiras perdeu em casa, por 1 a 0, para o Corinthians, e terá que buscar uma nova virada. É o momento de Abel motivar o Verdão para conseguir mais um título para a gaveta alviverde.

